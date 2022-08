Lastwagen kollidiert mit Tankstellentafel in Unterschneidheim

Der Schaden der beschädigten Preisanzeige wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. So hat sich der Unfall in Unterschneidheim zugetragen.

Mehrere Tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagvormittag in Unterschneidheim zugetragen hat. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 36-jähriger Lastwagen-Fahrer von der Hauptstraße in die Kapellenstraße einbiegen. Aus der Schneidheimer Straße fuhr ein Auto heraus, weshalb der Lkw abgebremst werden musste. Als der Lkw-Fahrer anschließend seinen Abbiegevorgang fortsetzen wollte, schwenkte sein Anlieger nach rechts aus und kollidierte mit der Preistafel einer dortigen Tankstelle. Am Lastwagen entstand kein Schaden. Der Schaden an der Preisliste wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Die Polizei meldete außerdem einen Sachschaden, nachdem ein 47-Jähriger sein Auto aus einem Grundstück im Weidennfeldle in Unterschneidheim ausparkt hat. Der Mann stieß mit dem Auto eines 49-Jährigen zusammen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 1500 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)