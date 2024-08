Autos nicht abgesperrt: Diebe schlagen in Oettingen zu

Zweimal ist in Oettingen aus unversperrten Fahrzeugen etwas gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, stieg ein Unbekannter zwischen Freitag, 12 Uhr, und Samstag, 7 Uhr, in ein Auto ein und stahl einen Werkzeugkasten sowie zwei Fahrzeugscheine. Der Diebstahlschaden ist mit rund 50 Euro vergleichsweise gering. Zwischen Donnerstag, 18 Uhr, und Freitag, 24 Uhr, wurde aus einem offenen Auto, das in einer offenen Garage stand, ein sogenanntes Multitool gestohlen. Zudem wurde eine Dokumentenmäppchen beschädigt. Das Werkzeug hatte einen Wert von rund 20 Euro. (AZ)

