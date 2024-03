Dank der Enkelin gibt es Käsekuchen mit Baiser im Zuckerguss

In der 29. Zuckerguss-Ausgabe ist Erna Taglieber aus Utzmemmingen mit einem Rezept vertreten. Erst im Ruhestand ist sie leidenschaftliche Hobbybäckerin geworden.

Im Frühjahr ist wieder ein Zuckerguss-Backheft veröffentlicht worden. Erna Taglieber aus Utzmemmingen hat sich mit einem Rezept in der aktuellen Ausgabe (29) beteiligt. „Es ist so eine Ehre, mit 70 noch ausgewählt zu werden“, sagt sie bei einem Besuch. Sie sei sehr stolz auf sich. Für das Interview hat sie extra ihren Käsekuchen mit Baiser gebacken und bietet direkt ein Stück des luftigen und saftigen Kuchens an.

Mit dem Backen habe sie erst im Ruhestand vor zwölf Jahren begonnen, erzählt Erna Taglieber. Dann wäre sie leidenschaftliche Hobbybäckerin geworden.

Zuckerguss-Magazin: Der Käsekuchen mit Baiser von Erna Taglieber ist dabei

Die Idee, das Rezept an die Zuckerguss-Redaktion zu schicken, hatte ihre Enkelin. Die sei selbst schon öfters im Heft gewesen. Und dann wurde das Rezept ausgesucht. „Ich bin so glücklich. Unter so vielen Einsendungen ausgewählt zu werden, das heißt ja schon was“, sagt sie.

Der Kuchen würde überall gut ankommen, auch bei Kindern. Die schöne Farbe stamme von den guten Eiern der Enkelin. Und ein optischer Tipp von ihr für alle, die das Rezept selbst einmal ausprobieren wollen: Das Baiser nicht einfach nur auf dem Kuchen verteilen, sondern mit dem Spritzbeutel aufspritzen. Dadurch würde der Kuchen am Ende noch schöner aussehen.

Musik darf beim Backen in Utzmemmingen nicht fehlen

Beim Backen geht Erna Taglieber das Herz auf. Was dabei aber nicht fehlen darf, ist Musik. Dafür hat sie sowohl einen CD-Player als auch einen Kassettenrekorder in ihrer Küche stehen. Am liebsten hört sie Volksmusik.

Es gibt viele verschiedene Rezepte, die die 70-Jährige gerne backt, häufig probiert sie auch neues Gebäck aus, zum Beispiel aus Magazinen und Heften. Zu ihren Lieblingsrezepten gehören verschiedene Hefeteigvarianten wie Mohn- oder Nussschnecken, aber zum Beispiel auch ein sehr altes Apfelkuchenrezept von ihrer Großmutter. Auch Rouladen backt sie gerne. Aus dem neuen Zuckerguss-Heft möchte sie bald den Erdbeer-Bienenstich ausprobieren. Viele ihrer Rezepte bewahrt sie in einem Ordner auf, aber sie habe auch sehr viele Backbücher.

Gekocht habe Erna Taglieber eigentlich schon immer gerne, aber beim Backen könne sie sich so richtig entfalten. Obwohl sie sich so über die Aufnahme ihres Rezepts in Heft gefreut hat, gab es anfänglich Probleme bei der Übermittlung: Als das Packet mit ihrem Exemplar des Zuckerguss ankam, wollte sie erst gar nicht öffnen, weil sie nichts bestellt habe, erzählt sie lachend. Mittlerweile hat das Heft seinen Weg in ihre Küche gefunden. Sie verschenkt das Heft auch gerne an Freundinnen, Freunde und Bekannte.

