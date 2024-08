45.000 Euro Sachschaden nach Unfall auf der B25

45.000 Euro Sachschaden: Das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der B25. Er ereignete sich am Dienstag, gegen 9.15 Uhr, zwischen Fremdingen und Marktoffingen, das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Ein 47-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw auf der Kreisstraße von Geislingen kommend in Richtung B 25. Zur gleichen Zeit war ein 42-Jähriger mit seinem Auto auf der B25 von Fremdingen kommend in Richtung Marktoffingen unterwegs.

Als der 47-Jährige mit seinem Pkw auf die B25 einbog, übersah er den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw des jüngeren Autofahrers. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden beide Männer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 45.000 Euro, berichtet die Polizei. Die Freiwillige Feuerwehr Marktoffingen war im Einsatz, um den Verkehr zu regeln. (AZ)