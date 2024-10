Mann will 22 Energydrinks stehlen und wird erwischt

Ein 40 Jahre alter Mann ist am Montag in Nördlingen dabei erwischt worden, wie er 22 Energy-Drinks stehlen wollte. Wie die Polizei berichtet, entfernte er die Etiketten von den Drinks und packte sie in einen Rucksack. An der Kasse des Verbrauchermarktes in der Wemdinger Straße wurde er auf den Inhalt seines Rucksacks angesprochen. Der Mann ließ daraufhin den Rucksack stehen und verließ den Verbrauchermarkt. Da der Mann Stammkunde ist, konnte er recht schnell ermittelt werden. Er erhält nun eine Anzeige wegen Diebstahl. (AZ)

