Warum das Brauhaus in Maihingen abgerissen und wieder aufgebaut wurde

Im gräflichen Stiftungsbrief für das Birgittenkloster in Maihingen von 1472 wird den Ordensleuten zugestanden, dass sie „haben dürfen ein Bräuhaus, darin sie mälzen dürfen und Bier brauen“, also ein Gasthaus mit Brauerei. Die Urkunde fasst aber nur zusammen, was seit der wundersamen Rettung des jungen Grafen Johann des Ernsthaften im Jahre 1405 mit der Wallfahrt nach Maihingen bereits entstanden war.

