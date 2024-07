Lastwagenfahrer verursacht Auffahrunfall und flüchtet

Zu einem Unfall mit Unfallflucht ist es am Dienstag beim Kreisverkehr in Fessenheim gekommen. Wie die Polizei Nördlingen berichtet, fuhr ein Lastwagenfahrer in den Kreisverkehr ein und missachtete dabei die Vorfahrt der darin fahrenden 29-jährigen Autofahrerin. Diese bremste ab, um eine Kollision zu vermeiden. Allerdings erkannte der hinter ihr fahrende 29-jährige Autofahrer die Situation zu spät und fuhr auf das Auto der Frau auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro. Der Lastwagenfahrer hielt zwar kurz an, kam aber seinen Pflichten als Unfallverursacher nicht nach und fuhr einfach weiter. Der Fahrer des Lkw wird nun gesucht. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

