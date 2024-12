Missachtete Vorfahrt führt zu Unfall bei Reimlingen

Ein 39-Jähriger hat am Freitag gegen 7.50 Uhr einen Unfall bei Reimlingen verursacht. Der Opel-Fahrer missachtete beim Einfahren vom Heuweg in die Bundesstraße 466/Auffahrt zur B25 die Vorfahrt eines anderen Autos. Beim Zusammenstoß wurde der 29-jährige Mann im anderen Wagen leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Reimlingen zur Verkehrsabsicherung im Einsatz. (AZ)

