Fahrrad auf Ehringer Radweg entwendet

Ein 57-jähriger stellt sein Fahrrad im Bereich des Ehringer Radwegs ab. Als er später zurückkommt, ist das Fahrrad weg. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Bereits am Sonntag, den 17.04.2022 gegen 12 Uhr hat ein 57-jähriger sein Fahrrad, ein Rennrad der Marke Steiger in der Farbe schwarz, im Bereich des Radwegs in Ehringen abgestellt. Als er gegen 13 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass es entwendet wurde. Nach Angaben der Polizei beträgt der Beuteschaden etwa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise. (AZ)