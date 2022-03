In Wallerstein werden Bücherschränke und Infotafeln diskutiert

Plus Die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Nordries wird mit dem Regionalbudget 2022 Projekte in und um Wallerstein fördern. Darüber wurde nun diskutiert.

Im Gemeinerat des Marktes Wallerstein wurde unter anderem über Bücherschränke und Infotafeln für das Regionalbudget der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) Nordries diskutiert. Insgesamt drei Anträge aus Wallerstein wird das Auswahlgremium der ILE Nordries debattieren. Zwei Anträge stellt der Markt selbst, einer kommt vom Dorfverein Ehringen.