Können Faschingsgäste Hinweise zu Sachbeschädigung geben?

Ein Metallgartenzaun eines Einfamilienhauses ist in der Nacht vom 10. auf den 11. Februar in der Birkhauser Straße in Wallerstein beschädigt worden. Zwei Zaunfelder wurden laut Polizeibericht mutwillig umgebogen. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 300 Euro. In der Tatnacht fand in der benachbarten Mehrzweckhalle ein Faschingsball statt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)