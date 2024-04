Mann überholt Auto, sieht aber nicht, dass der Fahrer abbiegen will

Zwei Autofahrer prallen in Wallerstein zusammen, sie werden in den Acker geschleudert. Der Schaden ist fünfstellig.

Ein Unfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der Kreisstraße von Wallerstein in Richtung Birkhausen ereignet. Ein 27-Jähriger wollte kurz nach dem Ortsausgang den vor ihm fahrenden Pkw mit Anhänger überholen. Hierbei übersah der Fahrer laut Polizeibericht allerdings, dass das Gespann nach links abbiegen wollte. Der Pkw des 27-Jährigen prallte mit der Fahrzeugfront in die linke Seite des Gespanns.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge nach rechts in den Acker geschleudert. Der 27-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.200 Euro. (AZ)