Schon jetzt sind die Kitaplätze für das nächste Jahr vergeben

Plus Beim Neujahrsempfang zeigt sich: Wallerstein ist bei Familien beliebt. Deswegen müssen Container aufgestellt werden. Ein anderes Projekt wird zurückgestellt.

Für Georg Stoller war es eine Premiere: Anstatt wie bislang bei den Gästen des Wallersteiner Neujahrsempfangs zu sitzen, war er heuer erstmals als Vertreter des erkrankten Rathauschefs Joseph Mayer der Gastgeber dieser für die Marktgemeinde bedeutenden Veranstaltung zum Jahresauftakt. In seiner Neujahrsansprache blickte Stoller auf das zurückliegende Jahr mit all seinen Herausforderungen zurück und skizzierte gleichzeitig die Vorhaben für 2023.