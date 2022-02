Wallerstein

Wallerstein weist ein neues Gewerbegebiet aus

Plus Die vorgesehenen 2,5 Hektar für das neue Gewerbegebiet in Wallerstein sind bereits im Besitz der Marktgemeinde.

Von Bernd Schied

Die Marktgemeinde Wallerstein wird an der Straße nach Löpsingen gegenüber der Firma Ohnhäuser ein neues Gewerbegebiet ausweisen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für die Einleitung des entsprechenden Bebauungsplanverfahrens gegeben. Nach Angaben von Planer Joost Godts vom gleichnamigen Büro in Kirchheim am Ries soll die Größe des Areals 2,25 Hektar betragen. Die Ausweisung der neuen Gewerbefläche geht auf den Wunsch einheimischer Firmen zurück, die sich dort niederlassen wollen. Die Grundstücke befinden sich bereits im Eigentum der Kommune. Planer Godts geht davon aus, dass im Herbst die Erschließung des Geländes erfolgen kann, so dass bis Ende des Jahres die Flächen zur Bebauung zur Verfügung stünden.

