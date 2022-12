Ein Verletzter und 25.000 Euro Schaden nach Unfall bei Wassertrüdingen

In der Nacht auf Mittwoch kommt ein 27-Jähriger von der Staatsstraße bei Wassertrüdingen ab und prallt gegen ein Brückengeländer. Er fuhr wohl alkoholisiert.

Ein 27-Jähriger ist nach einem Unfall auf der Staatsstraße von Wassertrüdingen nach Unterschwaningen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Autofahrer kam nach Angaben der Polizei in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen ein Brückengeländer.

27-jähriger Unfallfahrer hatte vor der Fahrt wohl Alkohol getrunken

Zudem wurden im Verlauf der Unfallaufnahme Anzeichen für eine Alkoholisierung des Unfallfahrers festgestellt. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von etwa 25.000 Euro. (AZ)

