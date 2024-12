AWO-Tagespflege und Seniorenwohnanlage in Wassertrüdingen wird angenommen

Die neue Tagespflege und Seniorenwohnanlage der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Mittelfanken-Süd in Wassertrüdingen ist kürzlich offiziell eröffnet worden. Sven Ehrhardt, Vorstandsvorsitzender des AWO-Kreisverbands Mittelfranken-Süd, schildert, die AWO-Familie sei in Wassertrüdingen fest verwurzelt. Das Senioren- und Pflegeheim wurde vor über 30 Jahren erstellt, in den vergangenen Jahren aufwändig generalsaniert und nun mit dem neuen Konzept einer Tagespflege und Seniorenwohnen wird ein weiterer Zweig an diesem festen Stamm der Seniorenbetreuung hinzugefügt.

