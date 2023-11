Wassertrüdingen

vor 20 Min.

In Wassertrüdingen brennt am Donnerstag eine neue Flüchtlingsunterkunft

Plus Auf dem Festplatz in Wassertrüdingen wird vorübergehend eine Flüchtlingsunterkunft gebaut. Ein Teil fällt am Donnerstagabend den Flammen zum Opfer.

Von Peter Tippl

Ein Brand in einer im Aufbau befindlichen Flüchtlingsunterkunft auf dem temporären Festplatz in Wassertrüdingen hat am Donnerstag gegen 21 Uhr einen Großeinsatz von rund 140 Einsatzkräften ausgelost. Die Feuerwehren aus Wassertrüdingen, Fürnheim, Altentrüdingen, Röckingen und Auhausen waren mit der Feuerwehrführung des Landkreises Ansbach an der Einsatzstelle zur Brandbekämpfung. Von den acht bereits aufgebauten Sanitärcontainern wurden bei dem Brand drei Container beschädigt. Die Flammen griffen auch auf das Zeltdach über, jedoch wurde nur ein Feld in einer der zwei Hallen in Mitleidenschaft gezogen. Welche Infos liegen der Kriminalpolizei bislang vor?

Am gestrigen Vormittag waren Beamte der Kriminalpolizei mit der Suche nach der Brandursache beschäftigt und Arbeitskräfte begannen bereits mit der Erneuerung der beschädigten Dachhaut des Zelts. Auch der Ansbacher Landrat Dr. Jürgen Ludwig war mit Bürgermeister Stefan Ultsch und Kurt Gerhäußer von der Sozialhilfeverwaltung des Landratsamts mit weiteren Behördenvertretern vor Ort. An Spekulationen über die Brandursache beteiligte sich Bürgermeister Ultsch nicht. Er verwies auf die einstimmige Entscheidung für den Aufbau der beiden Zelte im Stadtrat. Auch bei den Bürgerversammlungen wurden lediglich Fragen nach einem Sicherheitskonzept und Polizeipräsenz geäußert und welche Geflüchteten kommen.

