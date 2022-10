Verletzte bei Autounfall in Wassertrüdingen

Am Mittwochmorgen kollidierten in Wassertrüdingen zwei Autos. Eine Fahrerin hatte einen vorfahrtsberechtigten Wagen übersehen.

Eine 34-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch in Wassertrüdingen einen Verkehrsunfall verursacht. Gegen 7.30 Uhr wollte sie nach Angaben der Polizei von der Opfenrieder Straße kommend geradeaus über die Staatsstraße 2219 in ein Industriegebiet fahren. Dabei übersah sie einen vorfahrtsberechtigten, von links kommenden 44-Jährigen, die beiden kollidierten.

Gesamtschaden von knapp 9000 Euro bei Unfall in Wassertrüdingen

Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und in einem Rettungswagen versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von jeweils etwa 4500 Euro, beide waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. (AZ)

