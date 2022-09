Was der Stadtheimatpfleger in seinen neuen Büchern erzählt

Um die Zeit für Erzählungen und einen kleinen Plausch geht es in den "Wassertrüdinger Gschichtli". Ein anderes Buch beschäftigt sich mit dem Ersten Weltkrieg.

Mit den "Wassertrüdinger Gschichtli" und "Lina, du träumst!" legt Wassertrüdingens Stadtheimatpfleger Friedrich Held zwei neue Bücher aus der Edition "Hesselberg & Altmühlfranken" des Röttenbacher Schrenk-Verlags vor. Beide Bücher haben laut Friedrich Held einen besonderen Hintergrund. Mit den "Gschichtli" wollte er Anekdoten, Begebenheiten und bekannte Originale aus Wassertrüdingen zwischen den 1950er und 1990er Jahren in Buchform festhalten und vor dem Vergessen bewahren. Bei "Lina, du träumst!" rückt Held die Lebensumstände während des Ersten Weltkriegs in der Wörnitzstadt in den Mittelpunkt und verknüpft diese mit einer tragischen Liebesgeschichte.

"Früher hat man viel mehr erzählt" ist der Kern der "Wassertrüdinger Gschichtli", denn in unserer schnelllebigen Zeit haben die wenigsten Menschen noch Zeit für Erzählungen, für Unterhaltung, für einen Plausch mit der Nachbarschaft oder am Marktplatz, stellt Held fest. "Belauschte" Gespräche bei der ehemaligen Braumeisterin "Brui-Mina" in Obermögersheim oder in Trüdinger Wirtshausstuben kommen in diesem Buch ebenso vor wie dialektsprachliche Feinheiten, die Wandergruppe "Heiße Sohle" und dorfspezifische Namen rund um den Hesselberg.

Wassertrüdingens Stadtheimatpfleger schreibt über die Folgen des Kriegs

Das mittlerweile fünfte Buch von Friedrich Held, "Lina, du träumst!", zeichnet den Zeitraum des Ersten Weltkriegs im damals 1800 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Wassertrüdingen nach. 350 Männer mussten in den Kriegseinsatz. Lina, deren Eltern einen Kolonialwarenladen und Konditorei in der Marktstraße betrieben und Ernst hatten sich kurz vor Kriegsausbruch verlobt. Linas Leben zwischen Hoffen und Bangen um ihren Verlobten verknüpft Held mit den Alltagssorgen um Lebensmittelknappheit und Notlagen, mit Unterhaltung der Frauen bei der Wäsche am Mühlweiher, mit der Betreuung Verwundeter in zwei Lazaretten oder der von einer Frau geführten Hühnerfarm am Eislerhof.

Eine scheinbare Todesnachricht lässt Linas Welt zusammenbrechen und sie träumt sich ihren Verlobten zurück. Tatsächlich kehrt dieser schwer verwundet, aber vollkommen traumatisiert zurück. Ein tragisches Ende, aber vielfach Realität, fasst Friedrich Held die wahre Geschichte zusammen. Bei zwei Lesungen, am Donnerstag, 27. Oktober, im Bürgersaal in Wassertrüdingen, und am Dienstag, 8. November, beim Seniorenkreis in Ehingen, stellt Friedrich Held seine beiden Neuerscheinungen vor. Beide Bücher können bereits bei Kaufhalle Schmidt in der Frankenstraße und Edeka-Holler an der Oettinger Straße erworben werden.