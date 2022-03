Kfz-Firma will sich in Wechingen ansiedeln

Plus In Wechingen möchte sich eine Auto-Firma aus Augsburg niederlassen. Beim Thema Breitband steht die Gemeinde besser da als zuletzt berichtet.

Die Gemeinde Wechingen mit Holzkirchen, Fessenheim, Speckbrodi und Muttenau ist attraktiv. Das zeigt sich unter anderem daran, dass Grundstücke für Wohnungs- und Gewerbenutzung immer wieder von auswärtigen Interessenten angefragt werden.