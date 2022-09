Wechingen

20.09.2022

Wechingens Pfarrer Ralph-Gunter Nebas wird verabschiedet

Plus In Wechingen wird Pfarrer Ralph-Gunter Nebas in den Ruhestand verabschiedet. Auf die Gläubigen kommen einige Veränderungen zu, weil Pfarrstellen eingespart werden sollen.

Es ist ein fliegender Wechsel im Wechinger Pfarrhaus: Pfarrer Ralph-Gunter Nebas packt gerade die Kisten, sein Nachfolger ist schon da – üblich ist eigentlich ein halbes Jahr Regelvakanz. Am Sonntag hat die Kirchengemeinde Wechingen und Holzkirchen, zu der auch Speckbrodi gehört, ihren Pfarrer Ralph-Gunter Nebas verabschiedet. Nach neun Jahren Dienst in der Kirchengemeinde wechselte er mit 65 Jahren in den Ruhestand. Als neuer Pfarrer in Holzkirchen und Wechingen wird Oliver Georg Hartmann, 38 Jahre, aus Neuendettelsau, am 16. Oktober in das Amt eingeführt. Möglicherweise wird die bisher rund 650 Seelen zählende Kirchengemeinde um Munningen und Schwörsheim vergrößert.

