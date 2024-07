Aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in Nördlingen ist in der vergangenen Woche ein Pedelec gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, wurde das Pedelec der Marke Fuji in der Woche vom 17. bis 24. Juli im Hof der Herrengasse 8 entwendet. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Rades unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

