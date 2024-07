In Oettingen ist ein rotes Fahrrad gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, verschwand das rote Herren-Mountainbike der Marke Kalkhoff in der Zeit vom 19. bis 22. Juli in der Schlossstraße. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrrades und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

