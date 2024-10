Eine 60-Jährige wollte am Samstag, gegen 12.15 Uhr, in Oettingen einen Supermarkt mit einem reichlich beladenen Einkaufswagen verlassen - ohne die Sachen zu bezahlen. Laut Polizeibericht wurde sie dabei allerdings vom Ladendetektiv beobachtet. Wie die Beamten weiter mitteilen, sei die Frau bereits mehrmals wegen Ladendiebstahl in Erscheinung getreten. (AZ)

Supermarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Einkaufswagen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oettingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis