Brennender Gabelstapler löst Feuerwehreinsatz in Wilburgstetten aus

Der Gabelstapler, mit dem ein 31-Jähriger in Wilburgstetten arbeitet, fängt bei Lagerarbeiten Feuer. Die Ursache ist unklar.

Ein 31-Jähriger hat mit einem Gabelstapler Holz in einem Lager in Wilburgstetten umgeschichtet, als plötzlich die Elektronik des Flurförderfahrzeugs ausfiel und im Bereich des Motors Flammen austraten. Die Polizei berichtet, dass daraufhin die Sprinkleranlage der Halle anging, die Feuerwehren Wilburgstetten, Dinkelsbühl und Mönchsroth jedoch trotzdem eingreifen mussten. Das Feuer konnte mit insgesamt 50 Feuerwehrkräften gelöscht werden. An der Halle entstand kein Schaden, der Gabelstapler wurde jedoch beschädigt: Die Schadenshöhe wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. (AZ)

