Drei Menschen nach Unfall bei Wilburgstetten verletzt

Der Unfall ereignet sich am Samstagabend auf der Bundesstraße 25 in Richtung Fremdingen. Eine Autofahrerin erkennt zu spät, dass das Auto vor ihr abbremst.

Drei Verletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag auf der Bundesstraße 25 zwischen Wilburgstetten und Fremdingen ereignet hat. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 20-Jährige gegen 21.15 in südliche Richtung. Sie soll zu spät erkannt haben, dass der vorausfahrende Pkw eines 34-Jährigen verkehrsbedingt abbremsen musste, weshalb sie auf diesen auffuhr. Hierbei verletzten sich die beiden Fahrer sowie ein Mitfahrer leicht. Eine Person wurde ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht, die beiden anderen begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von 11.000 Euro. (AZ)