Feuer in Holzbetrieb in Wilburgstetten ausgebrochen

Ein Brand ereignet sich in einem Betrieb in Wilburgstetten. Ein Elektromotor fing Feuer.

Die Feuerwehr hat am Samstag, 4. Februar, einen Brand in der Fertigungshalle eines holzverarbeitenden Betriebs in Wilburgstetten gelöscht. Ein Feueralarm war ausgelöst worden, bei der Überprüfung stellte sich nach Angaben der Polizei heraus, dass ein technischer Defekt zu einem Feuer an einem Elektromotor führte. Die Feuerwehr Wilburgstetten hatte den Brand schnell im Griff. Der entstandene Schaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt. (AZ)

