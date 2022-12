Gebäude in Wilburgstetten fängt Feuer: 5000 Euro Schaden

Ein Schwedenofen sorgt am Freitagmittag in Wilburgstetten für einen Brand.

In einem Garagengebäude hat es am Freitagmittag in Wilburgstetten gebrannt. Dort sei im ausgebauten Dachgeschoss laut Polizei ein Schwedenofen betrieben worden, der dazu geführt habe, dass die Zwischendecke des Gebäudes in Brand geraten sei. Dabei sei ein überschaubarer Sachschaden von etwa 5000 Euro entstanden. Inwieweit eventuelle Fehler des Eigentümers in brandschutztechnischer Hinsicht für das Feuer verantwortlich gewesen sein könnten, müsse noch näher untersucht werden, heißt es im Polizeibericht. (AZ)

