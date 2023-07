Totalschaden an Leichtkraftrad nach Unfall bei Wilburgstetten

Ein Autofahrer und ein Leichtkraftradfahrer stoßen nahe Wilburgstetten zusammen. Sanitäter fliegen einen 53-Jährigen vorsorglich ins Klinikum.

Von Fremdingen aus ist ein 53-Jähriger am Mittwochmorgen auf der B25 mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Wilburgstetten gefahren. Gegen 7.20 Uhr passierte er die Straßeneinmündung nach Greiselbach, von der aus ein ebenfalls 53-Jähriger mit seinem Auto aus Greiselbach kommend auf die Bundesstraße einbiegen wollte. Den von links kommenden Kraftradfahrer übersah der Mann dabei jedoch. Den Zusammenstoß, so der Bericht der Polizeiinspektion Dinkelsbühl, konnte der Fahrer des Kraftrads trotz einer Vollbremsung nicht mehr verhindern.

Der Unfallverursacher blieb unverletzt

Er fuhr frontal in den Pkw und stürzte zu Boden, glücklicherweise zog er sich dadurch nur Verletzungen leichterer Art zu, wie die Beamten später schilderten. Im Hubschrauber flogen die Rettungskräfte den Leichtverletzten trotzdem vorsorglich ins Klinikum Ansbach. Der Unfallverursacher hatte sich nicht verletzt. Ein Totalschaden in Höhe von 2000 Euro dagegen entstand am Kraftrad, während die Schäden am Pkw die doppelte Höhe einnahmen. (AZ)