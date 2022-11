Heizungsanlage in Wilburgstetten beginnt zu qualmen

Am Montag bemerkt ein Hausbewohner in Wilburgstetten dichten Qualm im Heizraum. Ein offenes Feuer bricht nicht aus.

Ein 71-jähriger Bewohner eines Einfamilienhauses in Wilburgstetten hat am Montagnachmittag wegen eines Brandverdachts die Feuerwehr gerufen. Der Mann hatte laut Polizeibericht dichten Qualm im Heizraum bemerkt. Die Feuerwehr Wilburgstetten entlüftete die Räume, zu einem offenen Feuer kam es nicht. Die Ursache soll wohl ein technischer Defekt an der Heizungsanlage gewesen sein. Verletzt wurde niemand, es entstand aber ein Schaden von etwa 5000 Euro. (AZ)

