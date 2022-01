Wilburgstetten

10:28 Uhr

Kabelbrand in Holzbetrieb löst Feuerwehreinsatz aus

Die Feuerwehr in Wilburgstetten musste am Montag zu einem Einsatz ausrücken.

In einem Betrieb in Wilburgstetten hat es am Montagnachmittag gebrannt. Die Feuerwehr war mit 20 Personen im Einsatz.

In einem Blockkraftwerk eines ortsansässigen Holzverarbeitungsbetriebs ist am Montagnachmittag Brandalarm ausgelöst worden. Durch die alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Wilburgstetten, die mit 20 Einsatzkräften anrückte, wurde ein Kabelbrand festgestellt und sofort gelöscht, wie die Polizei mitteilt. Das Blockkraftwerk musste von der Stromversorgung abgekoppelt werden und ist bis zur Reparatur nicht einsatzfähig. Personen kamen bei dem Brand glücklicherweise nicht zu schaden. Jedoch entstand für die Firma ein hoher wirtschaftlicher Schaden, dessen Höhe noch nicht genau beziffert werden könne, so die Beamten. (AZ)

