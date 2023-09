Wilburgstetten

12:09 Uhr

Wilburgstettener Pfarrer wird mit Gedenkstein für sein Wirken geehrt

Plus 37 Jahre lang war Pfarrer Hans Sing in Wilburgstetten tätig. Für ihn wurde anlässlich des siebten Todestags ein Gedenkstein enthüllt. Was er vor Ort erreicht hat.

Von Peter Tippl

Leidenschaftlicher Seelsorger und Glaubensvermittler, versierter Baumeister und umtriebiger Heimatforscher und dies mit großer Menschlichkeit, Nahbarkeit und Bescheidenheit – so wurde der ehemalige Wilburgstettener Pfarrer und Ehrenbürger Hans Sing beim Festakt mit Enthüllung eines Gedenksteins am Bischof-Rabeno-Platz in Erinnerung gerufen.

Am siebten Todestag des Geistlichen wurde kürzlich mit einem festlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Margareta an dessen 37-jähriges Wirken in der Gemeinde erinnert und beim anschließenden Festakt eine auf einem Naturstein angebrachte bronzene Gedenktafel für den Geistlichen enthüllt. Pater Thomas Madavana, der im Jahr 2014 die Nachfolge von Pfarrer Hans Sing in der Pfarrei Wilburgstetten antrat, und Diakon Markus Munzinger leiteten den Gottesdienst.

