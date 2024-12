Ein Auto ist am Montag zwischen 10 und 20.30 Uhr in der Weiherstraße in Auhausen angefahren worden. Das Auto der Frau stand nach Angaben der Beamten zum Unfallzeitpunkt auf ihrem Privatgrundstück und war nicht zugelassen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)

