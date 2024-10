Ein Unbekannter hat in der Nacht zum 28. September in Oettingen ein Verkehrszeichen beschädigt. Das teilt die Polizei am vergangenen Samstag mit. Den Beamten zufolge stand das Zeichen auf der Verkehrsinsel in der Goethestraße, der Sachschaden beträgt rund 600 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)

