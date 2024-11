Vorfahrt genommen: Zwei Unfälle mit hohem Sachschaden

Zwei Verkehrsunfälle haben sich am Mittwoch im Ries ereignet. In Nördlingen fuhr gegen Mittag ein 18-jähriger Fahranfänger mit seinem Pkw auf der Kerschensteinerstraße und bog an der Kreuzung zur Wemdinger Straße nach links in diese ein. Hierbei kam es laut Polizeibericht zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, bevorrechtigten Pkw, der im Gegenverkehr den Kreuzungsbereich passieren wollte. Verletzt wurde niemand, es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am Abend in Alerheim. Dort wollte eine 47-jährige Autofahrerin aus Alerheim kommend die Staatsstraße in Richtung Rudelstetten überqueren. Hierbei übersah sie den Angaben nach einen vorfahrtsberechtigten Pkw, im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden komplett beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 13.000 Euro, verletzt wurde niemand. (AZ)