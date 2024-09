Vermisste Jugendliche in Freiburg: 13-Jährige seit Samstag spurlos verschwunden

Bei der Suche nach einer vermissten Jugendlichen setzt die Polizei auf die Mithilfe der Öffentlichkeit. Die 13-jährige Noelle S. aus Umkirch bei Freiburg ist seit Samstag, 21. September, verschwunden. Zuletzt wurde sie am Samstag gegen 16 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Bissierstraße in Freiburg gesehen, als sie vermutlich in die Linie 3 in Richtung Hauptbahnhof einstieg.

Noelle S. ist ca. 160 Zentimeter groß, sehr schlank und hat dunkelblonde schulterlange Haare. Sie trägt ein blaues Nike T-Shirt und eine hellgraue Jogginghose. Vermutlich trägt sie auch einen schwarzen Sportrucksack der Marke Nike mit sich. Auf einer eingerichteten Website hat die Polizei Baden-Württemberg Bilder der gesuchten Jugendlichen veröffentlicht.

Thomas Spisla von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Freiburg sagte gegenüber der Badischen Zeitung am Montagvormittag: „Sie hat ihren Eltern gesagt, sie wolle kurz raus, sie wolle laufen gehen“. Das sei gegen 15 Uhr gewesen. Hilfreiche Hinweise gebe es zu diesem Zeitpunkt bisher nicht, berichtet die Badische Zeitung weiter. Die Polizei sei bereits einigen Hinweisen nachgegangen und hätte Orte, Freunde und Freundinnen von Noelle S. besucht – bislang jedoch erfolglos. Die 13-Jährige gehe außerdem nicht ans Telefon, auch andere Kontaktversuche seien gescheitert. Einen Hinweis, dass es sich beim Verschwinden des Teenagers um ein Verbrechen handle, gebe es laut Pressesprecher Spisla bislang nicht.

Personen, die Hinweise zu der Vermissten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Freiburg unter der Telefonnummer 0761/882-2880 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. (mit dpa)