vor 52 Min.

15-Jähriger stirbt bei Aufstellen von Maibaum Panorama

Die Aufstellung eines traditionellen Maibaums hat in Rheinland-Pfalz ein tragisches Ende genommen. Ein 15-Jähriger starb.

Ein 15-jähriger Jugendlicher kam in der Ortschaft Grafschaft-Nierendorf am Sonntag ums Leben, weil ihn das Stammende des Baums traf, wie die Polizei Mayen am Montag mitteilte. Er wurde schwer verletzt in die Universitätsklinik Bonn gebracht, wo er kurz darauf starb.

Der Jugendliche reinigte den Ermittlungen zufolge vor dem Unglück das vorbereitete Loch, in dem der Maibaum aufgestellt werden sollte. Dabei wurde er demnach vom Stammende des Baums getroffen. Wie es genau dazu kommen konnte, blieb zunächst unklar.

Die Kriminalpolizei Mayen schaltete nach eigenen Angaben nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Koblenz einen Sachverständigen ein. Es müssen nun zunächst zahlreiche Zeugen vernommen werden, die das Geschehen beobachteten. Das Unglück ereignete sich vor dem Gerätehaus der Feuerwehr beim Aufstellen des Maibaums eines Junggesellenvereins. (afp)

