18-Jähriger stirbt bei "Sputnik Spring Break"-Festival

Sanitäter versuchten den 18-jährigen Besucher eines Festivals in Sachsen-Anhalt noch zu reanimieren, doch der junge Mann starb in der Nacht zum Donnerstag.

Kurz vor Beginn des Sputnik Spring Break-Festivals in Sachsen-Anhalt ist ein 18-jähriger Besucher gestorben. Die Ursache ist bislang unklar. Die Leiche wird obduziert.

Kurz vor dem Start des Musikfestivals Sputnik Spring Break hat es einen tragischen Todesfall gegeben. Einem 18-Jährigen, der bereits angereist war, ging es in der Nacht zum Donnerstag immer schlechter. Wie die Polizei in Dessau-Roßlau MDR am Donnerstag bestätigte, handelt es sich bei ihm um einen Besucher des Festivals.

Mitarbeiter des Rettungsdienstes versuchten nach Angaben der Polizei, den 18-Jährigen zu reanimieren. Das blieb jedoch erfolglos, er starb vor Ort. Hinweise auf Fremdeinwirkung liegen laut Polizei nicht vor. Der Leichnam werde jetzt obduziert. Wie die Bild berichtet, soll es sich bei dem 18-Jährigen um einen jungen Mann aus Nordsachsen gehandelt haben.

Mehr als 20.000 Besucher kommen zum Sputnik Spring Break-Festival

Der junge Mann gehörte offenbar zur ersten Welle von Festivalgästen, die am Mittwoch auf der Halbinsel Pouch eingetroffen waren, berichtet der MDR. Dort war am Mittwochmittag das Campinggelände eröffnet worden. Das Festival beginnt offiziell am heutigen Freitag und läuft bis Pfingstmontag.

Es ist Sachsen-Anhalts größtes Musikfestival und findet seit 2008 statt. Medienpartner ist seit Beginn der namensgebende Radiosender MDR SPUTNIK. Jährlich kommen weit mehr als 20.000 Besucher zum Festival auf die Halbinsel. Laut Veranstalter wird das Festival trotz des Todesfalls wie geplant stattfinden. (AZ)

