vor 23 Min.

22-Jährige aus Kleve stirbt bei Unfall in Bedburg-Hau

Eine 22-Jährige aus Kleve kam am Mittwoch bei einem Frontal-Unfall ums Leben.

Eine 22-jährige Frau aus Kleve kam am Mittwoch bei einem Zusammenstoß mit einem Kleintransporter bei Bedburg-Hau ums Leben.

Der Frontal-Unfall, bei dem eine 22-jährige Frau starb, ereignete sich am vergangenen Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr auf der Sommerlandstraße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war die 22-jährige Frau aus Kleve in Richtung Kalkar unterwegs, als sie aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Dort prallte sie frontal mit dem Kleintransporter eines 50-jährigen aus Kalkar stammenden Mannes zusammen.

Die zum Einsatz gerufene Feuerwehr aus Bedburg-Hau musste die Frau aus dem Unfallwagen befreien. Für die 22-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Rettungshubschrauber nach Unfall bei Bedburg-Hau im Einsatz

Der 50-jährige Fahrer des Transporters wurde durch den frontalen Aufprall äußerst schwer verletzt und musste umgehend mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Eine 31-jährige Frau und ein 50 Jahre alter Mann, die als Ersthelfer am Unfallort waren, erlitten einen Schock. Die Zeugen sowie Angehörigen der jungen Frau werden nun durch den Opferschutz der Polizei psychologisch Betreut.

Polizei stellt nach Unfall bei Bedburg-Hau Handy der 22-Jährigen aus Kleve sicher

Nach dem Unfall stellte die Polizei beide Fahrzeuge sowie das Handy der 22-Jährigen sicher. Dennoch gebe es keinen Anhaltspunkt, dass die Frau während der Fahrt durch ihr Handy abgelenkt war. „Das wird routinemäßig gemacht, wenn es Unfälle gibt, bei denen Fahrzeuge ohne Erklärung auf die Gegenfahrbahn geraten“, teilte ein Sprecher der Klever Polizei mit.

Unter der Leitung der Gemeindebrandinspektoren Stefan Veldmeijer und Klaus Elsmann waren etwa 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau, sowie des Rettungsdienstes im Einsatz. Die Unfallstelle blieb nach dem Einsatz bis rund 10.20 Uhr gesperrt. (AZ, dpa)

