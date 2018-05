23-Jähriger stirbt auf Autobahn - wohl von fünf Autos überrollt

vor 52 Min.

Die Polizei war in den frühen Morgenstunden alarmiert worden, weil der junge Mann in der Wohnung randaliert haben soll.

Tod auf der Autobahn: Am frühen Freitagmorgen lief ein 23-Jähriger bei Duisburg über die Autobahn A3. Mehrere Autos überrollten ihn, er verstarb am Unfallort.

Von Oliver Bosch

Dramatische Szenen ereigneten sich am frühen Freitagmorgen auf der Autobahn A3 südlich von Duisburg. Wie die Polizei Düsseldorf berichtet, sei ein vermutlich 23-Jähriger auf die Fahrbahn gelaufen. Ein Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen und erfasste den Mann.

Insgesamt sei der Mann von drei bis fünf Fahrzeugen überrollt worden. Dabei erlitt der Fußgänger so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Laut Polizei ereignete sich der tragische Unfall um 4.40 Uhr. Der Zwischenfall löste eine Kettenreaktion auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Köln aus. Mehrere Autos krachten in der Folge ineinander.

Unklar ist, warum der 23-Jährige auf der Autobahn herumlief

Es gab keine weiteren Verletzten. Die Unfallbeteiligten stünden jedoch unter Schock und werden von Fachleuten betreut. Die Autobahn wurde nach dem Unfall zwischen Autobahnkreuz Kaiserberg und der Abfahrt Duisburg-Wedau in Fahrtrichtung Köln komplett gesperrt. Bis etwa 10 Uhr wird die Sperrung noch aufrecht erhalten.

Warum der 23-Jährige ausgerechnet die Autobahn für einen Spaziergang wählte, ist derzeit noch unklar. Nach Angaben der Polizei war er wie aus dem Nichts aufgetaucht. Ob es sich bei dem Opfer tatsächlich um einen 23-Jährigen handelt, wird gerade überprüft. Am Unfallort wurden Ausweisdokumente gefunden.

Tod des 23-Jährigen ist in Deutschland kein Einzelfall

Unfälle dieser Art sind leider keine Seltenheit auf Deutschlands Autobahnen. So ist Ende November 2017 auf der A8 zwischen München und Stuttgart ein 43 Jahre alter Mann überfahren und tödlich verletzt worden. Der Mann wurde von einem Lastwagen und einem Auto überrollt.

Scheinbar kam der Tote aus der näheren Umgebung. Nach dem Unfall war die Autobahn wegen Aufräumarbeiten und Bergung der Leiche stundenlang gesperrt. Auch bei diesem Unfall ist der Grund unklar, warum der Mann in Höhe der Gemeinde Holzmaden (Kreis Esslingen) am Dienstagabend auf der Fahrbahn war.

Im Februar diesen Jahres ereignete sich ein mysteriöser Unfall iauf der Autobahn 1 im Münsterland. Dort wurde eine 27-jährige Frau durch die Luft geschleudert und anschließend von mehreren Autos überrollt. Für die junge Frau kam ebenfalls jede Hilfe zu spät. Sie starb am Unfallort, zwei weitere Personen wurden schwer verletzt.

Unfallursache war in diesem Fall, dass die 27-Jährige ihr Auto nachts ohne Licht auf der Überholspur abgestellt hatte, als ein nachfolgender Autofahrer mit dem stehenden Wagen kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo sie mehrere Fahrzeuge überrollten. Der 55-jährige Fahrer und dessen Beifahrerin überlebten die Kollision schwer verletzt.

