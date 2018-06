vor 33 Min.

25-Jährige in Freiburger Park vergewaltigt Panorama

Am frühen Samstagmorgen soll eine junge Frau in Freiburg vergewaltigt worden sein. Die Polizei ermittelt.

Eine 25 Jahre alte Frau soll in Freiburg von einem jungen Mann im Park vergewaltigt worden sein. Tatverdächtig ist ein Flüchtling aus Syrien.

In Freiburg soll am frühen Samstagmorgen eine junge Frau vergewaltigt worden sein. Nachdem sie sich per Notruf bei der Polizei meldete, wurde ein dringend tatverdächtiger, wegen Körperverletzungsdelikten polizeibekannter 23-Jähriger festgenommen und in Untersuchungshaft genommen. Wie die Polizei weiter mitteilte, äußerte sich der Mann bislang nicht zu den Vorwürfen.

Freiburg: Flüchtling aus Syrien tatverdächtig

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Frau vor der Tat am frühen Samstagmorgen zunächst von zwei unbekannten Männern angesprochen, von denen einer ihr in den Colombipark folgte und sie dort vergewaltigte. Die Frau aus Deutschland wehrte sich heftig und trug auch einige leichte Verletzungen davon. Der tatverdächtige Flüchtling aus Syrien floh laut Polizei, ließ aber seinen Rucksack am Tatort zurück, im dem sich persönliche Dokumente befanden.

Aus Sicht der Deutschen Polizeigewerkschaft Baden-Württemberg (DPolG) zeigt die Tat, dass anonyme Kriminalstatistiken und "politische Schönwetterreden" der Realität nicht gerecht werden. "Diese Tat, wie im Übrigen viele weiteren Taten in Freiburg, Deutschland und in Baden-Württemberg, rückt die Opfer in den Mittelpunkt. Das erwarte ich auch von der Politik, wenn wir von Polizeigesetzen oder dem Datenschutz reden", sagte der DPolG-Landesvorsitzende Ralf Kusterer. "Wir müssen weg vom Täterschutz zum Opferschutz."

Die Polizeiliche Kriminalstatistik gibt zwar keinen Aufschluss darüber, wie oft Flüchtlinge Gewaltverbrechen begehen - aber zumindest darüber, wie oft diese Menschen hierzulande tatverdächtig waren. Insgesamt hat die Polizei 2017 bei 8,5 Prozent aller Straftaten einen "Zuwanderer" verdächtigt - das umfasst Asylbewerber, anerkannte Flüchtlinge, Kontingentflüchtlinge, Geduldete und illegal in Deutschland lebende Menschen. Bei Straftaten wie Mord, Totschlag, schwerer Körperverletzung und Vergewaltigung entfallen auf diese Gruppe jeweils um die 15 Prozent aller Verdächtigen.

Die Zahl ist also weit höher als ihr Anteil an der Bevölkerung - erklärt sich aber auch dadurch, dass Flüchtlinge überwiegend männlich und im Schnitt 15 Jahre jünger sind als die Durchschnittsbevölkerung - und junge Männer verüben weit mehr Gewalttaten als andere Gruppen. Sind Flüchtlinge erst einmal als solche anerkannt, geht die Kriminalitätsrate unter ihnen deutlich zurück. Asyl- und Schutzberechtigte machen nur 0,5 Prozent aller Tatverdächtigen aus - und sind damit weitaus gesetzestreuer als Deutsche. (dpa/lsw)

