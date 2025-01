0:1 gegen Verl: Wehen Wiesbadens Negativserie geht weiter

Fußball-Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat im Kampf um den direkten Wiederaufstieg einen herben Rückschlag erlitten. Die Hessen zogen zum Rückrundenauftakt mit 0:1 (0:1) gegen den SC Verl den kürzeren und verloren noch mehr Boden zu den Top-Teams der Liga. Der Rückstand auf Spitzenreiter Energie Cottbus beträgt nun schon zwölf Punkte. Fabio Gruber erzielte in der 35. Minute das Tor des Tages.

Coach Nils Döring musste kurzfristig auf den erkrankten Torhüter Florian Stritzel verzichten. Für den Kapitän rückte Arthur Lyska zwischen die Pfosten. Zudem fehlte Orestis Kiomourtzoglou wegen eines Muskelfaserrisses mit Sehnenbeteiligung. Insgesamt wechselte Döring im Vergleich zum Hinrunden-Abschluss fünfmal.

Pfiffe der wenigen Fans

In der zerfahrenen Partie neutralisierten sich beide Mannschaften. Verl agierte mit mehr Selbstvertrauen als die Hausherren, die in den vergangenen sieben Partien nur einmal gewinnen konnten. Die Gäste gingen daher auch nicht unverdient in Führung. Nach einem ganz schwachen Auftritt verabschiedeten die 2167 Zuschauer den SVWW mit Pfiffen in die Kabine.

Nach der Pause änderte sich wenig. Die Hessen wirkten ohne Antrieb und ließen den letzten Einsatz vermissen. Verl hatte die Partie ohne große Mühen komplett im Griff. Zum Ende hin bäumten sich die Hausherren noch etwas auf, doch Verl brachte den Vorsprung sicher und mühelos über die Zeit. Für den SVWW geht der Negativlauf damit auch im neuen Jahr weiter.