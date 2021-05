50 Jahre Dalli Dalli im ZDF: TV-Termin, Vorschau, Mediathek

"Dalli Dalli" feiert seinen 50. Geburtstag - und das ZDF feiert mit einer Sondersendung mit. Alle Infos zum TV-Termin von "50 Jahre Dalli Dalli" und den Folgen in der Mediathek erhalten Sie hier in unserer Vorschau.

Die beliebte Spiel-Show aus den 70er Jahren "Dalli Dalli" feiert großes Jubiläum: Am 13.5.1971 ging sie erstmals im ZDF auf Sendung. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums zeigt der Sender sowohl eine Sonder-Ausgabe als auch einige Klassiker im TV.

Als Moderator der großen Samstagabend-Sendung begrüßt Johannes B. Kerner die Zuschauer. Die prominenten Gäste treten in Zweier-Teams gegeneinander an und versuchen bei den Wortspielen eine hohe Punktzahl zu erzielen. Kontrolliert werden die Spielrunden von einer nicht minder prominenten Jury, bestehend aus Rosi Mittermaier und Christian Neureuther. Die beiden ehemaligen Profi-Sportler zählen bei der "Begriff-Rate-Runde" oder der "Dalli-Tonleiter" ganz genau nach und entscheiden letztendlich über Sieg und Niederlage. Wann ist die Sendung zu sehen? Welche Klassiker werden im TV und der ZDF-Mediathek gezeigt? Das verraten wir Ihnen hier in unserer Vorschau.

"50 Jahre Dalli Dalli" im ZDF: TV-Termin der Jubiläumssendung

Die große Jubiläumsausgabe von "Dalli Dalli" mit Johannes B. Kerner wird am Samstag, 15. Mai, um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. In insgesamt 150 Minuten Sendezeit lässt der Sender den Spielshow-Klassiker noch einmal aufleben.

Außerdem zeigt das ZDF zwei Folgen-Klassiker von "Dalli Dalli" im TV. Diese Folgen werden im TV ausgestrahlt:

Folge Sendetermin Sendezeit Folge 1 vom 13.05.1971 08. Mai 2021 03.30 Uhr Folge 105 mit Uschi Glas und Tony Marshall , Sepp Maier und Herbert Prikopa aus dem Jahr 1981 14. Mai 2021 03.00 Uhr

"Dalli Dalli" Vorschau: Das sind die Spielregeln

In der Samstagabend-Show, die das Jubiläum der Sendung feiert, dürfen die schnellen Blitzrate-Spiele des Klassikers nicht fehlen. Die Regeln sind dabei denkbar einfach: Acht Kandidaten treten in Zweier-Teams im Duell gegeneinander an und müssen in wenigen Sekunden bei Wortspielen abwechselnd antworten. Die Verlierer spielen in der nächsten Runde um Platz drei, die Sieger spielen im Finale um den Sieg.

Der einstige Moderator Hans Rosenthal beendete die Sendung mit dem legendären Satz "Sie sind der Meinung, das war Spitze!" sowie dem gekonnten Luftsprung, der dem Publikum bis heute im Gedächtnis blieb. Auch Johannes B. Kerner kündigte im Interview für die Sonder-Sendung bereits an: "Den "Spitze-Sprung" wird's geben".

Mit dem Tod des beliebten Moderators endete die Austrahlung von "Dalli Dalli" 1986. Zweimal wurde seitdem versucht, die Sendung zurück ins Programm zu holen: Einmal von Andreas Türck von 1995 bis 1997, und einmal von Kai Pflaume zwischen 2011 und 2013. An den Erfolg des Originals konnten die Neuauflagen jedoch nie anknüpfen.

"Dalli Dalli" in der Mediathek: Diese Folgen können Sie demnächst abrufen

Neben den Ausstrahlungen im TV stellt das ZDF mehrere Folgen-Klassiker zum Abruf zur Verfügung. Diese werden ab dem 8. Mai in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit stehen. Das sind die Folgen, die Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt sehen können:

Folge 1 mit Lieselotte Pulver , 1971

, 1971 Folge 105 mit Uschi Glas und Tony Marshall , Sepp Maier und Herbert Prikopa , 1981

und , und , 1981 Folge 121 mit Günther Jauch , 1983

, 1983 Folge 135 mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger , 1983

und , 1983 "Die lange Dalli Dalli Nacht", 2005

