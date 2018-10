08:11 Uhr

Achtjähriger Junge von Baumstumpf erschlagen Panorama

Ein Unbekannter wirft einen Baumstumpf aus dem Fenster eines Hochhauses in Berlin - und tötet damit ein Kind. Ob es gezielt getroffen werden sollte, ist noch unklar.

Der in Berlin tödlich verletzte Junge ist von einem Baumstumpf getroffen worden. Das sagte ein Sprecher der Polizei am Montagmorgen und bestätigte damit vorige Medienberichte. Der Achtjährige sei von einem Teil eines zersägten Baumes getroffen worden. Das Holzstück war am Sonntagnachmittag aus großer Höhe aus dem Fenster eines 15-geschossigen Hochhauses gefallen. Der Junge starb noch am Unfallort in Berlin-Reinickendorf.

Aus welcher Etage der Baumstumpf fiel und ob der Junge gezielt getroffen wurde - oder es sich dabei um ein tragisches Unglück handelte, war noch unklar. Medienberichten zufolge soll sich auf dem Fahrrad des Achtjährigen ein weiteres Kind aufgehalten haben. Es soll durch das Holzstück an der Hand verletzt worden sein. Die Polizei bestätigte diese Informationen allerdings nicht. (dpa)

