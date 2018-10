19:56 Uhr

"Adam sucht Eva 2018": Wer ist Jan Sokolowsky? Panorama

Jan Sokolowsky war Gewinner von "Love Island 2017". Nun ist er wieder Kandidat - als Promi-Adam bei "Adam sucht Eva 2018". Doch wer ist das Tattoo-Model?

​Jan Sokolowsky wohnt derzeit in Köln. 2017 nahm der RTL II-Kuppelshow "Love Island" teil. Dort erfreute sich das Tattoo-Model bei den Zuschauern schnell großer Beliebtheit und konnte sich so am Ende auch den Sieg sichern. Der "Love Island 2017"-Gewinner und gelernte Medienkaufmann arbeitet auch als Influencer und verzeichnet auf diesem Gebiet ebenfalls große Erfolge. Offenbar versteht er auch sonst ganz gut, sich im Gespräch zu halten - nachdem es mit seiner Auserwählten Elena Miras bereits wenige Wochen nach "Love Island 2017" wieder vorbei war, postete er auf Instagram einen gigantischen Penis - allerdings aus Schnee.

"Adam und Eva"-Kandidat Jan Sokolowsky war schon in "Das perfekte Dinner" und bei "Ninja Warrior"

In der TV-Welt ist Jan Sokolowsky kein Unbekannter: So war der Kölner zuvor bereits 2010 in der VOX-Kochshow "Das perfekte Dinner" und 2016 bei "Ninja Warrior Germany – Die stärkste Show Deutschlands" bei RTL zu sehen. In der RTL II-Dating-Soap "Schwestern – Volle Dosis Liebe" übernahm Jan Sokolowsky 2018 ebenfalls eine Hauptrolle - als Pfleger Felix.

Jan Sokolowsky: Der Kandidat bei "Adam sucht Eva" hält sich selbst für einen Lebenskünstler

Tattoo-Model Jan Sokolowsky geht in seiner Freizeit gern auf Reisen und hält sich selbst für einen Lebenskünstler. Auf die Brust hat er sich sich den Spruch "Man lebt nur einmal" tätowieren lassen – das ist sein Lebensmotto, sagt er. Im Herbst 2018 entert Jan Sokolowsky gemeinsam mit Gina-Lisa Lohfink und Emilija Mihailova als einer der drei Promi-Kandidaten in der fünften Staffel von "Adam sucht Eva" die Liebesyacht "Queen Atlantis". Wird er unter den übrigen zwölf Kandidaten die große Liebe finden und sich an Bord des Liebesschiffes auf Dates mit den Normalo-Evas einlassen? Das wird ab Samstag, 3. November, auf RTL zu beobachten sein. (AZ)

Themen Folgen