"Adam sucht Eva" 2021: Schönheitskönig Sasha Sasse war mit Xenia Prinzessin von Sachsen liiert

"Adam sucht Eva", die Sechste: 16 Promis und Normalos beiderlei Geschlechts treffen nackt aufeinander. Mit dabei: Sasha Sasse. Hier sein Porträt.

Wie toll hätte sich das angehört: Sasha Sasse von Sachsen. Leider währte die Liason des " Adam sucht Eva"-Kandidaten mit Xenia Prinzessin von Sachsen nur wenige Wochen, und der Traum vom Hochadel war geplatzt. Aber Sasha Sasse hat noch mehr zu bieten. Bleiben Sie bei uns, wir verraten es Ihnen.

Sasha Sasse bei "Adam sucht Eva" 2021: Wir läuft die Kuppelshow um nackte Tatsachen?

"Adam sucht Eva" - das schreit natürlich nach Paradies. RTL2 hat sich auch tatsächlich bemüht, 16 nackten Singles die Tür zum Garten Eden zu öffnen. Der liegt in einer malerischen griechischen Bucht, und von verbotenen Früchten oder teuflischen Schlangen ist bisher noch nicht die Rede. Paradies ohne Haken und Ösen also? Weit gefehlt - jeder und jede muss ständig mit der Vertreibung rechnen.

Und das geht so: Acht prominente und acht Normalo-Singles treffen in besagter "Bucht der Erkenntnis" (O-Ton RTL2) splitterfasernackt aufeinander und haben so die Chance, ihren "Adam" beziehungsweise ihre "Eva" praktischerweise gleich ohne Klamotten kennenzulernen. Auf der nach unten offenen Dating-Skala kann also bereits eine entscheidende Stufe übersprungen werden.

In der laut Sender "wohl freizügigsten Dating-Show im deutschen TV" zählen also die "inneren Werte", wie RTL2 vielleicht etwas zu idealistisch vermutet. So oder so: Dem Liebesglück werden fiese Fallstricke über den Weg gespannt, denn in jeder Folge mischen neu hinzukommende "Adams" und "Evas" die Lage heftig auf.

Neckische Spielchen und Challenges dürfen natürlich nicht fehlen, bis am Ende das Siegerpaar im "7. Himmel" eine Nacht miteinander verbringen darf. Doch der Weg dahin ist auch im Paradies recht steinig. Schon ab der ersten Folge können sich die Schicksale schnell wieder wenden: Welcher "Adam" muss den Garten Eden verlassen und die Suche nach seiner passenden "Eva" aufgeben?

RTL2 hat die Show in die Primetime verlegt: Heute am Montag, 15. November 2021, startet die sechste Staffel der Dating-Show. Start ist um 20.15 Uhr. „Adam sucht Eva“ ist nach der Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos beim Streamingdienst RTL+ verfügbar.

Sasha Sasse: Vom Schönheitskönig zum Kandidaten bei "Adam sucht Eva" 2021

Sasha Sasse ist 29 Jahre alt, der Sport- und Fitness-Kaufmann wohnt in Leipzig. Vier Jahre lang war er in der Bundeswehr. Instagram: sasha_sasse.

Anfangs hat er er als Model gearbeitet, seine Karriere startete er in Los Angeles, Kalifornien, USA. 2019 hatte er mehreren Quellen zufolge eine Beziehung mit Xenia Prinzessin von Sachsen. Die Liason mit Ihrer Durchlaucht dauerte allerdings nur zwei Monate. Die Reihe ihrer TV-Auftritte kann sich übrigens sehen lassen: "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" (RTL), "Deutschland tanzt" (ProSieben), "CoupleChallenge - Das stärkste Team gewinnt" (TVNow), "Ich bin ein Star - Die große Dschungelshow" (RTL), "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand" (RTL2).

Also nichts mit echtem Adel. Aber Schönheitskönig ist Sasha Sasse immerhin schon geworden - 2018 wurde er zum Mister Mitteldeutschland gewählt, und 2019 saß er sogar einen Thron höher: Er setzte sich gegen Soabre Ouattara und Alexander Speiser durch und zum "Mister Germany" gekrönt.

