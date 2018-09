"Aktenzeichen XY" heute: Die Fälle in der aktuellen ZDF-Sendung

vor 23 Min.

Bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" geht es am Mittwoch im ZDF um Banküberfälle, einen Juwelier-Räuber und einen brutalen Einbruch. Eine kurze Vorschau.

Rudi Cerne ruft in "Aktenzeichen XY... ungelöst" wieder zur Mithilfe in verschiedenen Kriminalfällen auf. In der aktuellen Sendung am Mittwoch, 19. September 2018 (20.15 Uhr, ZDF), geht es unter anderem um neun Banküberfälle in der Region um München und einen Fall der Kriminalpolizei Konstanz, die nach brutalen Räubern sucht. So stellt "Aktenzeichen XY... ungelöst" die neuen Fälle vor:

"Aktenzeichen XY... ungelöst": Die aktuellen Fälle

Kripo Lübeck: "Sie verschwindet in einer Oktobernacht im Jahr 2017 spurlos: Was ist mit Ivonne Runge (39) passiert?" Die Belohnung für eine Klärung des Falls liegt nach ZDF-Angaben bei 5.000 Euro.

Kripo Erding: "Ihm werden seit Mai 2016 neun Überfälle auf Banken nordwestlich von München zur Last gelegt: Wer ist dieser abgebrühte, stressresistente Serienräuber?" Die Belohnung beträgt 13.000 Euro.

Kripo Konstanz: "Er fährt gegen 22.45 Uhr vom Messegelände der Westfalenhalle in Dortmund zurück in die Schweiz – gefolgt von Tätern, die ihn und seine wertvollen alten und seltenen Uhren bereits in Dortmund im Visier hatten. Über 550 Kilometer lang verfolgen sie im Mietwagen aus Essen den Antiquitätenhändler (76), bis sie zuschlagen: Wer sind die brutalen Räuber im BMW, die geblitzt wurden?" Es wird eine Belohnung von 10.000 Euro ausgelobt.

LKA Berlin: "Trotz hoher Sicherheitsvorkehrungen kann der Täter den Wachmann niederschlagen: Wer sind die Juwelier-Räuber mit dem Türöffner-Trick?"

Kripo Essen: "Ein Ehepaar wird im eigenen Haus bestohlen, die alte Dame sehr schwer verletzt: Wo ist die fünfköpfige Truppe - offenbar eine Familie mit drei Kindern - die diesen brutalen Raubüberfalll begeht?" Die Belohnung: 1500 Euro.

Kripo Emsland: "Die Kripo Emsland ermittelt in einer Serie von Einbrüchen in Spielotheken, die alle in dieser Region, an der niederländisch-deutschen Grenzen liegen. Seit 2016 sollen die Männer bereits acht Mal zugeschlagen haben. Die Beute beträgt insgesamt mehr als 150.000 Euro. Die Täter gehen immer nach demselben Muster vor. Bei der vorletzten Tat im März 2018 waren mindestens drei Männer beteiligt. Die Polizei ist im Besitz von Fotos in sehr guter Qualität und hofft, dass die XY-Zuschauer starke Hinweise geben können."

"Aktenzeichen XY" heute live im Stream und TV

"Aktenzeichen XY... ungelöst läuft am Mittwoch, 19. September 2018, im ZDF - sowohl im TV als auch im Stream. Für Internet-Nutzer gibt es einen Live-Stream auf der Seite des Senders (hier klicken). (AZ)

