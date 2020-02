06:00 Uhr

"Altered Carbon", Staffel 2: Folgen, Handlung, Besetzung - Trailer und Infos

"Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm" läuft jetzt mit Staffel 2 auf Netflix. Hier die Infos rund um Folgen, Handlung, Besetzung und Trailer der Serie.

Auch im Februar gibt es auf der Streaming-Plattform Netflix wieder zahlreiche Neuerscheinungen. Eine davon ist Staffel 2 der Science-Fiction-Serie "Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm".

Hier gibt es alle Infos rund um Start, Besetzung, Handlung, Folgen und den Trailer der Netflix-Serie in der Übersicht.

"Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm": Start-Datum der Netflix-Serie

Staffel 2 von "Altered Carbon" ist am 27. Februar auf Netflix gestartet. Der Streaming-Dienst kann 30 Tage lang kostenlos genutzt werden, danach kostet ein Abo zwischen 7,99 und 15,99 Euro.

Staffel 2 von "Altered Carbon" auf Netflix: Handlung und Folgen

Die Serie spielt mehr als 300 Jahre in der Zukunft in einer durch neue Technologien veränderten Gesellschaft. In dieser lässt sich das Bewusstsein der Menschen digitalisieren, was ihre Körper austauschbar und damit den Tod nicht mehr endgültig macht.

Auch in der zweiten Staffel begibt sich Takeshi Kovacs, der letzte Überlebende einer Gruppe von Elitekriegern, auf die Suche nach seiner verschollenen Geliebten Quellcrist Falconer. Dazu kehrt er auf seinen Heimatplaneten Harlan’s World zurück und muss sich dort mit brutalen Morden auseinandersetzen. Stehen die Verbrechen in Zusammenhang mit Quellcrists Verschwinden?

Staffel 2 von "Altered Carbon" wird acht Folgen umfassen. Das sind die englischen Titel:

"Phantom Lady" "Payment Deferred" "Nightmare Alley" "Shadow of a Doubt" "I Wake up Screaming" "Bury Me Dead" "Experiment Perilous" "Broken Angels"

Besetzung im Cast: Welche Schauspieler spielen in "Altered Carbon" mit?

Hier sehen Sie in unserer Übersicht, welche Schauspieler in den Hauptrollen von Staffel 2 der Serie "Altered Carbon – Das Unsterblichkeitsprogramm" dabei sind:

Anthony Mackie als Takeshi Kovacs

als Renée Elise Goldsberry als Quellcrist Falconer

als Chris Conner als Poe

als Poe Lela Loren als Danica Harlan

Simone Missick als Trepp

Dina Shihabi als Dig 301

als Dig 301 Torben Liebrecht als Colonel Ivan Carrera

als Colonel Will Yun Lee als Stronghold Kovacs

als Stronghold Kovacs James Saito als Tanaseda Hideki

Infos zu Staffel 2: Trailer von "Altered Carbon"

