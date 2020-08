vor 16 Min.

Anmeldung für "The Voice Kids" 2021: Termine und Städte der Scouting-Tour - alle Infos

Sat.1 sucht bereits jetzt nach Kandidaten für "The Voice Kids" 2021. Alle Infos zu Anmeldung und Bewerbung sowie die Termine und Städte der Scouting-Tour finden Sie hier.

Die achte Staffel von " The Voice Kids" ist gerade erst zu Ende gegangen - doch bereits jetzt sucht Sat.1 junge Gesangstalente für Staffel 9, die im Jahr 2021 ausgestrahlt werden soll. Neu ist dabei in diesem Jahr, dass neben Solo-Sängern und Duett-Partnern erstmals auch Bands teilnehmen können. 2020 gewann Sängerin Lisa-Marie mit Coach Sasha die Show.

Alle Infos zur Anmeldung und Bewerbung für "The Voice Kids" 2021 sowie alle Termine und Städte der Scouting-Tour erfahren Sie hier.

"The Voice Kids" 2021: Start und Ablauf der Anmeldung

Die Anmeldung für "The Voice Kids" 2021 ist auf der Sat.1-Website das ganze Jahr über freigeschaltet. Erziehungsberechtigte können ihren musikalischen Nachwuchs hier registrieren. Die Bewerbungen werden bis einen Tag vor dem Scouting in der jeweiligen Stadt gesichtet, vielversprechende Talente erhalten eine Einladung zum Scouting-Tag ihrer gewählten Stadt.

Neben den persönlichen Daten ihrer Kinder müssen die Eltern auch ein Bild und ein Gesangsvideo hochladen. Auch Youtube-Links sind möglich. Am Scouting-Tag muss ein Erziehungsberechtigter das teilnehmende Kind begleiten. Musikalische Begleitung durch eine andere Person ist allerdings nicht erlaubt.

Neu ist in diesem Jahr, dass auch Bands teilnehmen dürfen. Wie Solo-Sänger und Duett-Partner müssen allerdings auch die Band-Mitglieder allesamt zwischen 7 und 15 Jahren alt sein.

Ablauf der Scouting-Tour von "The Voice Kids" 2021

Die Scouting-Tour für "The Voice Kids" beginnt am 26.6.20 und macht insgesamt in sechs deutschen Städten Halt. Einen Überblick über alle Termine und Städte erhalten Sie hier bei uns:

Frankfurt am Main – 26. und 27.6.20

– 26. und 27.6.20 Berlin – 30.6.20 und 1.7.20

– 30.6.20 und 1.7.20 Hamburg – 28. und 29.7.20

– 28. und 29.7.20 München – 1. und 2.8.20

– 1. und 2.8.20 Stuttgart – 4. und 5.8.20

– 4. und 5.8.20 Köln – 7. und 8.8.20

Die Scouting-Sessions dauern - je nach Performance der Kandidaten - einige Stunden. Nach dem Scouting werden die erfolgreichen Teilnehmer erneut gesichtet. Erst dann erhalten die besten Jung-Musiker eine Einladung zu den Blind Auditions. (dfl)

