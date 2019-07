vor 33 Min.

Annahmeschluss und Uhrzeit der Ziehung für die Lottozahlen

Annahmeschluss und Uhrzeit der Ziehung für die Lottozahlen beim Lotto am Samstag erfahren Sie hier. Außerdem gibt es weitere Infos rund um Lotto 6 aus 49.

Hier erfahren Sie die Lottozahlen vom 20.7.19 , sobald sie feststehen.

Den Annahmeschluss und die Uhrzeit der Ziehung sollten Spieler kennen, die beim Lotto am Samstag heute auf die Lottozahlen setzen. Wer die richtigen Gewinnzahlen ankreuzt, kann bis zu 12 Millionen gewinnen - die Chance ist aber verschwindend gering.

Hier finden Sie die Infos zur aktuellen Ziehung. Dabei geht es nicht nur um die Uhrzeit der Ziehung und den Annahmeschluss, sondern auch um die Gewinnwahrscheinlichkeit und die Gewinnauskunft.

Lottozahlen: Nächste Ziehung heute am Samstag, 20.7.19

Die Lottozahlen werden immer am Mittwoch und Samstag gezogen. Die nächste Ziehung findet heute am Samstag, 20.7.19, statt. Im Jackpot liegen zwölf Millionen.

Annahmeschluss für die Gewinnzahlen beim Lotto am Mittwoch

Wer beim Lotto 6 aus 49 gewinnen möchte, muss seinen ausgefüllten Tippschein rechtzeitig abgeben. Beim Annahmeschluss gibt es je nach Tag leichte Unterschiede. Beim Lotto am Mittwoch werden Tipps bis etwa 18 Uhr angenommen. Am Samstag haben Spieler eine Stunde länger Zeit.

Bundesland Mittwoch Samstag Baden-Württemberg 18.00 Uhr 19.00 Uhr Bayern 18.00 Uhr 19.00 Uhr Berlin 18.00 Uhr 19.00 Uhr Brandenburg 18.00 Uhr 19.00 Uhr Bremen 18.00 Uhr 19.00 Uhr Hamburg 17.59 Uhr 18.59 Uhr Hessen 18.00 Uhr 19.00 Uhr Mecklenburg-Vorpommern 18.00 Uhr 19.00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr 19.00 Uhr Nordrhein-Westfalen 17.59 Uhr 18.59 Uhr Rheinland-Pfalz 18.00 Uhr 19.00 Uhr Saarland 18.00 Uhr 19.00 Uhr Sachsen 18.00 Uhr 19.00 Uhr Sachsen-Anhalt 18.00 Uhr 19.00 Uhr Schleswig-Holstein 18.00 Uhr 19.00 Uhr Thüringen 18.00 Uhr 19.00 Uhr

Lottozahlen: Uhrzeit der Ziehung

Dass der Annahmeschluss der Lottozahlen am Mittwoch und Samstag unterschiedlich ist, liegt an den verschiedenen Uhrzeiten der Ziehung. Beim Lotto am Mittwoch werden die Gewinnzahlen ab 18.25 Uhr gezogen. Beim Samstagslotto hingegen startet die Ziehung eine Stunde später um 19.25 Uhr. Die Ziehung dauert in beiden Fällen nur wenige Minuten, sodass um etwa 18.30 beziehungsweise 19.30 Uhr die Ergebnisse feststehen.

Lotto am Mittwoch: Ziehung im Live-Stream

Sie möchten die Lotto-Ziehung direkt sehen? Kein Problem: Es gibt einen Live-Stream aus dem Lotto-Studio. Diesen können Sie hier über diese Seite aufrufen. Nach der Ziehung lässt er sich als Video anschauen.

Übrigens ist jede Ziehung öffentlich. Im Studio in Saarbrücken gibt es 20 Plätze für Zuschauer. Wer dabei sein möchte, muss sich aber vorher anmelden - entweder über die Telefonnummer 0681 / 58010 oder per E-Mail über info@saartoto.de.

So spielen Sie mit

Für den Jackpot mit einem Gewinn von minimal einer Million müssen zum einen die sechs Lottozahlen stimmen. Spieler kreuzen pro Tipp sechs aus 49 Zahlen an. Um den Hauptgewinn abzuräumen, muss aber auch die Superzahl passen. Dabei handelt es sich um die letzte Ziffer der Spielscheinnummer.

Jeder Tipp kostet einen Euro plus Bearbeitungsgebühr. Das Mitspielen ist in jeder Lotto-Annahmestelle oder auch online möglich.

Gewinnabfrage bzw. Gewinnauskunft beim Lotto 6 aus 49

Sie haben mitgespielt und möchten wissen, ob Sie etwas gewonnen haben? Wir veröffentlichen auf unserer Seite nach der Ziehung immer die aktuellen Lottozahlen, sodass Sie diese mit ihrem Tippschein abgleichen können. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten.

Annahmestellen: Sie können Ihren Spielschein in allen Lotto-Annahmestellen abgeben.

Online: Auch im Internet ist eine Gewinnabfrage möglich - beispielsweise hier auf der Seite von Lotto Bayern.

E-Mail und SMS: Auf den Online-Seiten der Lottoanbieter können Sie auch aktivieren, dass Sie bei einem Gewinn automatisch eine E-Mail oder SMS bekommen.

Die Lotto-Rekordgewinne in Deutschland 1 / 12 Zurück Vorwärts Bis zu 90 Millionen Euro: Das sind die Rekordgewinne beim Lotto in Deutschland:

90 MILLIONEN EURO: Diesen deutschen Lotto-Rekord stellte ein Spieler aus Baden-Württemberg im Jahr 2016 auf. Er knackte den Eurojackpot, nachdem das wochenlang keinem anderen gelungen war.

58,7 MILLIONEN EURO: Der Gewinn ging ins Rhein-Main-Gebiet. Am 5. Dezember 2014 war der Eurojackpot geknackt worden.

50,3 MILLIONEN EURO gewann im Mai 2017 ein Rentner aus Rheinland-Pfalz beim Eurojackpot.

49,7 MILLIONEN EURO: Ein Mann aus dem Raum Köln hatte zufällig Kleingeld in der Tasche und kreuzte daher beim Eurojackpot mehr Reihen als sonst an - was ihm bei der Ziehung am 1. Januar 2015 knapp 50 Millionen Euro einbrachte.

46,1 MILLIONEN EURO: Den bis dahin dicksten Gewinn in Deutschland streicht im April 2013 ein Spieler aus Hessen beim Eurojackpot ein.

45,4 MILLIONEN EURO teilen sich im Dezember 2007 drei Tipper (Lotto 6aus49) aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

37,7 MILLIONEN EURO: Den bisher größten deutschen Einzelgewinn beim Lotto 6aus49 heimst ein Tipper aus Nordrhein-Westfalen im Oktober 2006 ein.

37,1 MILLIONEN gewann im Mai 2016 ein Mann aus Nordrhein-Westfalen beim Lotto 6aus49 - und das ohne Superzahl bei einer Zwangsausschüttung.

35 MILLIONEN EURO teilen sich zwei Glückspilze aus Bayern und Niedersachsen im Februar 2009 (Lotto 6aus49).

32,8 MILLIONEN EURO gewann ein Spieler im September 2016 bei der zweiten Zwangsausschüttung der Lotto-Geschichte ohne Superzahl.

31,7 MILLIONEN EURO machen im September 2009 einen Lottospieler (6aus49) aus Bayern reich.

Gewinnwahrscheinlichkeiten in der Übersicht

Es ist fast unmöglich, den Jackpot beim Lotto 6 aus 49 zu knacken. Die Wahrscheinlichkeit liegt gerade einmal bei 1:140 Millionen. Hier die Gewinnwahrscheinlichkeiten für alle Gewinnklassen:

Gewinnklasse Anzahl Richtige Ausschüttungsanteil* Chance 1 zu 1 6 + Superzahl 12,8% 139.838.160 2 6 10,0% 15.537.573 3 5 + Superzahl 5,0% 542.008 4 5 15,0% 60.223 5 4 + Superzahl 5,0% 10.324 6 4 10,0% 1.147 7 3 + Superzahl 10,0% 567 8 3 45,0% 63 9 2 + Superzahl fester Betrag 76

Wie funktionieren eigentlich Spiel 77 und Super 6?

Wer auf die Lottozahlen setzt, kann sich für zwei Zusatzlotterien entscheiden: Spiel 77 für eine Gebühr von 2,50 Euro und Super 6 für 1,25 Euro. In beiden Fällen ist die Spielscheinnummer entscheidend.

Beim Spiel 77 gibt es sieben Gewinnzahlen, die mit der Spielscheinnummer abgeglichen werden müssen. Je mehr Endziffern passen, je höher ist der Gewinn. Hier eine Übersicht über Gewinnwahrscheinlichkeiten und mögliche Gewinne:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten (außer Klasse I) I 7 10.000.000 mind. 177.777 € II 6 1.111.111 77.777 € III 5 111.111 7.777 € IV 4 11.111 777 € V 3 1.111 77 € VI 2 111 17 € VII 1 11 5 €

Super 6 läuft ähnlich ab - nur geht es in diesem Fall um sechs statt um sieben Ziffern der Spielscheinnummer. Diese Lotterie hat eine eigene Gewinnzahl. Hier die Wahrscheinlichkeiten und möglichen Gewinne:

Gewinnklasse Richtige Endziffern Chance 1 zu feste Quoten I 6 1.000.000 100.000 € II 5 111.111 6.666 € III 4 11.111 666 € IV 3 1.111 66 € V 2 111 6 € VI 1 11 2,50 €

Wann kommt es zu einer Zwangsausschüttung?

Immer wenn der Jackpot in zwölf Ziehungen in Folge nicht geknackt wurde, gibt es eine Zwangsausschüttung. Der Hauptgewinn wird dann auf jeden Fall geleert. Wenn niemand sechs Richtige plus Superzahl hat, bekommen die Spieler der höchsten besetzten Gewinnklasse den Jackpot - in der Regel wird das die zweite mit sechs Richtigen ohne Superzahl sein.

Informationen bei Glücksspielsucht

Wie jedes andere Glücksspiel kann auch Lotto 6 aus 49 zur Sucht werden. Wenn Sie bei sich selbst oder anderen Anzeichen dafür feststellen, sollten Sie Hilfe von Experten holen. Dafür gibt es unter anderem die DLTB-Telefonberatung in Kooperation mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Das ist die kostenlose Telefonnummer: 0800 1 37 27 00. Die Hotline ist montags bis donnerstags zwischen 10 und 22 Uhr sowie freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr besetzt. (sge)

